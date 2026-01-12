Музеи России привлекли рекордные 2 миллиона туристов за каникулы

Самыми популярными местами оказались Русский музей, Третьяковская галерея и знаменитый Эрмитаж

Фото: Реальное время

Федеральные музеи России с 31 декабря по 11 января посетили 1 944 648 человек. Как заявила министр культуры РФ Ольга Любимова, этот показатель превышает прошлогодний уровень посещения на 300 000 человек, пишет ТАСС.

Самыми популярными местами оказались Русский музей (208 674 посетителя), Третьяковская галерея (201 112 посетителей) и знаменитый Эрмитаж (150 952 гостя).

Также высокий интерес проявился к историческим достопримечательностям, таким как Петергоф (134 тыс. гостей), Царское село (117 376 посетителей), Новгородский музей-заповедник (103 475 экскурсантов), Павловск (101 705 посетителей) и Владимиро-Суздальский музей-заповедник (92 524 туриста).

Ранее «Реальное время» писало, что туристический поток в Казанский кремль в 2025 году составил 4,4 млн человек.



Ариана Ранцева