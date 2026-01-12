Татарстан закупит новую сельхозтехнику на 10 млрд рублей

Согласно плану, необходимо подготовить к началу весны около 9 000 тракторов, 3 300 комбайнов и 9 600 агрегатов для обработки почвы и посева

Фото: предоставлено Динаром Саргузиным

Татарстан планирует в 2026 году существенно обновить автопарк сельхозтехники. Уже в прошлом году фермерскими хозяйствами было куплено более 2 200 единиц техники на общую сумму около 10 млрд рублей. Эти закупки помогли обновить парк тракторов на 2,5%, зерноуборочных комбайнов — на 3,3%, кормоуборочной техники — на 4,5%.

Заместитель премьер-министра Татарстана, министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров поставил конкретные цели на предстоящий год: обновить минимум 3% тракторов, 4% зерноуборочных и 5% кормоуборочных комбайнов. Чтобы достичь этих целей, рекомендуется использовать существующие льготы и специальные предложения от поставщиков и дистрибьюторов.

Отдельное внимание глава Минсельхоза обратил на подготовку техники к новому сезону. Согласно плану, необходимо подготовить к началу весны около 9 000 тракторов, 3 300 комбайнов и 9 600 агрегатов для обработки почвы и посевов. Затраты на восстановление всей техники оцениваются примерно в 6,5 млрд рублей.

Сейчас сельским хозяйствам удалось обеспечить лишь треть необходимого объема запчастей стоимостью около 2,2 млрд рублей. Министр настоятельно рекомендовал руководителям хозяйств оперативно приступить к закупке деталей, особенно учитывая долгие сроки доставки некоторых позиций.

Подготовку к весенним полевым работам планируют завершить к середине марта. Ремонт всех необходимых машин и механизмов должен быть закончен в указанный срок, чтобы не допустить задержки начала работ.

Ариана Ранцева