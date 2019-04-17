Правительство повысит пособие по уходу за ребенком

Правительство РФ готовит законопроект о повышении пособия по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет. Об этом, выступая перед Госдумой, рассказал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Правительство РФ готово увеличить пособие по уходу за ребенком после полутора лет с 2020 года, документы готовятся», — сказал он.

Ранее глава правительства уже заявил, что в России проживают около 19 млн бедных. При этом он подчеркнул, что власти должны помогать малоимущим гражданам не только пособиями и другими выплатами, но и созданием среды, способствующей выходу из трудного положения.