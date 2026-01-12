Дубайский международный арбитражный центр начал работу в России официально

DIAC входит в десятку крупнейших арбитражных институтов мира по числу рассмотренных дел

Фото: Дарья Пинегина

Министерство юстиции признало Дубайский международный арбитражный центр (DIAC) постоянно действующим арбитражным учреждением на территории Российской Федерации. Решение принято по рекомендации Совета по совершенствованию третейского разбирательства. Об этом сообщил Минюст России в своем телеграм-канале.

Это означает, что DIAC сможет осуществлять свою деятельность непосредственно в России, принимая участие в разрешении международных коммерческих споров и увеличивая привлекательность нашей страны для иностранных инвесторов.

DIAC входит в десятку крупнейших арбитражных институтов мира по числу рассмотренных дел. Его опыт и авторитет способствуют повышению доверия бизнеса к российскому правовому полю. Ранее аналогичное решение было принято в отношении Каирского регионального центра по международному коммерческому арбитражу.

Максим Бесхмельницын, заместитель министра юстиции РФ, подчеркнул важность решения: «Признание зарубежных арбитражных центров повышает престиж российской юрисдикции и укрепляет международные экономические связи».

Ариана Ранцева