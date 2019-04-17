Медведев: российские компании готовы вложить в нацпроекты 75 трлн рублей

Крупные российские компании подали заявки на участие в нацпроектах с предполагаемым объемом инвестиций около 75 трлн рублей.

«Есть предварительные заявки — цифры очень значительные — порядка 75 трлн рублей. Но предприниматель должен быть уверен, что любые инвестиции защищены надежно, а правила стабильны», — сказал глава правительства в ходе отчета о деятельности кабмина в Госдуме.

Премьер отметил, что именно поэтому было принято принципиальное решение — в ближайшие шесть лет не увеличивать налоговую нагрузку. Для этого правительство скорректировало налоговую систему.

Медведев также напомнил, что одновременно на постоянной основе были закреплены тарифы страховых взносов во внебюджетные фонды — на уровне 30%.