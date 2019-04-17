Новости общества

14:50 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Медведев: российские компании готовы вложить в нацпроекты 75 трлн рублей

13:36, 17.04.2019
Медведев: российские компании готовы вложить в нацпроекты 75 трлн рублей
Фото: duma.gov.ru

Крупные российские компании подали заявки на участие в нацпроектах с предполагаемым объемом инвестиций около 75 трлн рублей.

«Есть предварительные заявки — цифры очень значительные — порядка 75 трлн рублей. Но предприниматель должен быть уверен, что любые инвестиции защищены надежно, а правила стабильны», — сказал глава правительства в ходе отчета о деятельности кабмина в Госдуме.

Премьер отметил, что именно поэтому было принято принципиальное решение — в ближайшие шесть лет не увеличивать налоговую нагрузку. Для этого правительство скорректировало налоговую систему.

Медведев также напомнил, что одновременно на постоянной основе были закреплены тарифы страховых взносов во внебюджетные фонды — на уровне 30%.

ОбществоВластьЭкономикаИнвестиции
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров