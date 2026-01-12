Казань попала в список городов, куда чаще всего путешествовали поездом на новогодние каникулы

Традиционно самой загруженной датой для поездок стало 30 декабря, а пик обратных потоков пришелся на 8 января

Фото: Айдар Раманкулов

Количество железнодорожных путешествий россиян значительно увеличилось в период новогодних праздников. За две недели, с 26 декабря по 11 января, услугами железнодорожного транспорта воспользовались 7,4 миллиона пассажиров. Этот показатель превышает прошлогодний уровень на 1,5%, сообщили в пресс-службе РЖД.

За указанный промежуток времени было отправлено более 9 тысяч пассажирских поездов дальнего следования. Среди направлений, пользующихся наибольшим спросом среди жителей Москвы, оказались Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Воронеж, Ростов-на-Дону, Минск и Калининград.

Традиционно самой загруженной датой для поездок стало 30 декабря, а пик обратных потоков пришелся на 8 января. Отдельно отмечается увеличение числа молодых пассажиров: каждый пятый путешественник был ребенком до 18 лет, всего перевозчики перевезли более 1,3 миллиона несовершеннолетних.

Также наблюдался существенный рост интереса к туристическим маршрутам: количество туристов, выбравших путешествие на туристических поездах, выросло на 8% относительно прошлого года. Лидером по популярности среди экскурсионных маршрутов стал ретро-поезд «Рускеальский экспресс».

Высокоскоростные поезда типа «Сапсан» сохранили свою привлекательность, увеличив число путешествующих на 3%, по сравнению с прошлым годом. А популярность двухэтажных поездов выросла сразу на 6%.

Ранее «Реальное время» писало, что Казань попала в топ-5 направлений для поездок россиян после новогодних каникул.



Ариана Ранцева