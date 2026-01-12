13 января Госдума обсудит ужесточение норм организации детского отдыха

Рассматриваемые поправки позволят усилить государственный контроль за работой летних лагерей и мест отдыха

Фото: Артем Дергунов

Депутаты Государственной думы на пленарном заседании 13 января планируют рассмотреть проект федерального закона, направленный на усиление контроля и повышение стандартов организации детского отдыха и оздоровительных мероприятий. Проект документа разработали ряд народных избранников во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, пишет ТАСС.

Согласно предлагаемым изменениям, региональные межведомственные комиссии, занимающиеся вопросами организации отдыха и оздоровления детей, теперь станут возглавляться первыми лицами субъектов Федерации. В состав таких комиссий планируется включить представителей регионального здравоохранения.

Рассматриваемые поправки позволят усилить государственный контроль за работой летних лагерей и мест отдыха, повысив ответственность властей за обеспечение качественного досуга и безопасности подрастающего поколения.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что депутаты понимают значимость заботы о здоровье детей, так как они являются будущим страны, и именно поэтому нужны дополнительные меры для защиты их прав и интересов.

Ранее «Реальное время» писало, что правительство утвердило меры поддержки матерей и новорожденных детей.



Ариана Ранцева