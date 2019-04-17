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СМИ: причиной госпитализации Быкова стало нарушение кровообращения головного мозга

13:01, 17.04.2019
СМИ: причиной госпитализации Быкова стало нарушение кровообращения головного мозга

Писатель Дмитрий Быков попал в больницу в Уфе из-за нарушения кровообращения головного мозга.

«Предварительный диагноз — острое нарушение кровообращения головного мозга. Врачи оказывают необходимую помощь», — передает «РИА Новости» слова источника в департаменте здравоохранения башкирской столицы.

Проект Mash утверждает, что предварительный диагноз Быкова — энцефалопатия.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов опроверг сообщения об инсульте.

Напомним, что сегодня стало известно о госпитализации писателя в Уфе. Сообщалось, что Быков впал в кому.

ТехнологииМедиаОбществоКультураПроисшествия Башкортостан
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