СМИ: причиной госпитализации Быкова стало нарушение кровообращения головного мозга
Писатель Дмитрий Быков попал в больницу в Уфе из-за нарушения кровообращения головного мозга.
«Предварительный диагноз — острое нарушение кровообращения головного мозга. Врачи оказывают необходимую помощь», — передает «РИА Новости» слова источника в департаменте здравоохранения башкирской столицы.
Проект Mash утверждает, что предварительный диагноз Быкова — энцефалопатия.
Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов опроверг сообщения об инсульте.
Напомним, что сегодня стало известно о госпитализации писателя в Уфе. Сообщалось, что Быков впал в кому.ТехнологииМедиаОбществоКультураПроисшествия Башкортостан
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