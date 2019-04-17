Минниханов прибыл в Уфу

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Уфу с рабочим визитом. Он будет участвовать в мероприятиях Дней Республики Татарстан в Башкортостане.

Сегодня он планирует встретиться с представителями татарских общественных организаций Республики Башкортостан, ознакомиться с культурно-познавательным выставочным проектом «Мост Дружбы» и посетить концерт мастеров искусств РТ, передает пресс-служба президента республики.

Также Минниханов посетит церемонию открытия товарищеского матча ветеранов хоккея между командами «Салават Юлаев» и «СК им. Урицкого».

Завтра президент Татарстана встретится с врио главы Башкирии Радием Хабировым. Они подпишут соглашение о сотрудничестве между регионами.

Также Минниханов должен выступить на открытии делового форума «Татарстан — Башкортостан», посетить УГНТУ, встретиться с главой ЦДУМ РФ Талгатом Таджутдином и принять участие в открытии памятника татарскому поэту Габдулле Тукаю, который уже установили в Уфе на площади перед татарским театром «Нур».