Активы аэропорта Домодедово выставлены на аукцион за 132 миллиарда рублей

Торги состоятся 20 января

Организаторы объявили о проведении аукциона по продаже активов, относящихся к аэропорту Домодедово («ДМЕ холдинг»). Торги состоятся 20 января, а прием заявок начнется 13 января и продолжится до 19 января включительно, пишет ТАСС.

Цена стартового предложения составит внушительные 132,266 миллиарда рублей. Размер гарантийного взноса для потенциальных покупателей установлен на уровне 26,45 миллиарда рублей.

Участниками аукциона смогут стать заинтересованные инвесторы, соответствующие установленным требованиям и подтвердившие готовность приобрести активы путем внесения требуемого депозита. Победитель торгов будет определен исходя из наиболее выгодного коммерческого предложения.

Ранее «Реальное время» писало, что Домодедово могут продать за 29—35 млрд рублей.



Ариана Ранцева