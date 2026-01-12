Нового министра экологии Татарстана представили коллективу ведомства

Азат Зиганшин сменил на посту Александра Шадрикова

Фото: предоставлено Минэкологии РТ

1 января 2026 года коллективу Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана представили нового министра. Им назначен Азат Зиганшин, соответствующий указ подписал раис республики Рустам Минниханов. Коллективу нового руководителя представил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Азат Зиганшин сменил на посту Александра Шадрикова. С 12 января 2026 года Шадриков занимает должность директора департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии РФ.



Азат Зиганшин родился 5 апреля 1973 года в Казани. Окончил Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова. В настоящее время является руководителем татарстанского отделения Российского экологического общества и членом профильного комитета Госсовета РТ.

предоставлено Минэкологии РТ

Более 5 лет Зиганшин активно участвует в эколого‑просветительских проектах Минэкологии Татарстана и сотрудничает с молодежным движением «Будет Чисто». Он также курировал партийные проекты «Единой России» «Чистая страна» и «Зеленая экономика». По его инициативе была разработана программа по экореабилитации реки Ноксы, которая вошла в нацпроект «Экологическое благополучие».

Кроме того, Азат Зиганшин имеет значительный управленческий опыт: в частности, занимал должность генерального директора АО «Татагролизинг». Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Татарстан.

Дмитрий Зайцев