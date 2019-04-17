Полиция Казани проверяет информацию о нападении Обухова на автомобилистку

Фото: скриншот видео

Полиция Казани проводит проверку по заявлению местной жительницы о нападении на нее бывшего хоккеиста «Ак Барса» Дмитрия Обухова.

Сама заявительница не узнала его. Однако в материалах проверки имя спортсмена фигурирует, передает «Татар-информ» со ссылкой на источники.

«12 апреля в отдел полиции «Япеево» обратилась женщина, которая указала в заявлении, что неизвестный мужчина нанес ей побои. По этому заявлению в настоящее время полицейскими проводится проверка», — прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Казани.

Действительно ли это был он, а также все обстоятельства случившегося в настоящее время выясняются.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором запечатлен некто, похожий на Обухова. Он выходит из своей машины и несколько раз ударяет водителя авто, мешающего проехать.