Полиция Казани проверяет информацию о нападении Обухова на автомобилистку
Полиция Казани проводит проверку по заявлению местной жительницы о нападении на нее бывшего хоккеиста «Ак Барса» Дмитрия Обухова.
Сама заявительница не узнала его. Однако в материалах проверки имя спортсмена фигурирует, передает «Татар-информ» со ссылкой на источники.
«12 апреля в отдел полиции «Япеево» обратилась женщина, которая указала в заявлении, что неизвестный мужчина нанес ей побои. По этому заявлению в настоящее время полицейскими проводится проверка», — прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Казани.
Действительно ли это был он, а также все обстоятельства случившегося в настоящее время выясняются.
Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором запечатлен некто, похожий на Обухова. Он выходит из своей машины и несколько раз ударяет водителя авто, мешающего проехать.ПроисшествияСпортХоккей
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