Итоги дня: Минниханов в Чехии, начало процесса по делу Даутовой и Путин об ипотеке под 6%

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов сегодня прибыл с двухдневным рабочим визитом в Чехию. В планах посещение завода MSR Engines, а также участие в торжественном открытии завода татарстанской компании Danaflex.

Сегодня в Казани начался судебный процесс по делу бывшего предправления банка «Спурт» Евгении Даутовой. Ранее она признала вину по четырем эпизодам и направила в Вахитовский суд ходатайство о рассмотрении ее дела в особом порядке.



Президент России Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным заявил, что кредитные организации не должны повышать ипотечную ставку более 6% для семей с двумя и более детьми. «Здесь очень важно, чтобы и ваш банк, и другие финансовые учреждения страны давали именно чистую процентную ставку шесть процентов и ничего сверху не накручивали, чтобы никаких навязанных услуг не было. Это принципиально», — подчеркнул Путин.

Сегодня министр сельского хозяйства Татарстана и директор Агропромпарка Казани встретились с журналистами. Формальным поводом было предстоящее 8 Марта, но местом выбрали площадку, к которой много претензий, последние по хронологии — со стороны Счетной палаты РТ. Через прессу Минсельхоз и Агропарк хотели ответить на критику. Подробности в материале «Реального времени».

На 3% выросло за прошлый год потребление лекарственных препаратов в Татарстане, и лидером здесь стала Казань, жители которой в среднем тратили на покупку лекарств в 2018 году по 11 336 рублей. Об особенностях местной терапии, наиболее остро стоящих проблемах и самых «оригинальных» нарушениях татарстанских фармацевтов, выявленных Росздравнадзором, — в репортаже «Реального времени» с итогового совещания фармацевтической службы РТ.



«Роскосмос» назначил новых руководителей космодромов Байконур и Восточный. Роман Бобков стал директором филиала ФГУП «ЦЭНКИ» — Космический центр «Восточный». Ранее он занимал должность заместителя директора филиала «Роскосмоса» на космодроме Байконур. Валинур Агишев стал директором филиала ФГУП «ЦЭНКИ» — Космический центр «Южный» (космодром Байконур). До этого Агишев занимал пост директора КЦ «Восточный», говорится в сообщении Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры.



Министр образования и науки РТ Рафис Бурганов на брифинге в Казани рассказал об изменениях, которые ждут участников ЕГЭ в Татарстане в этом году. В ЕГЭ по русскому языку в контрольно-измерительный материал (КИМ) включается новый для выпускника текст. Это делается для того, чтобы предотвратить заучивания шаблонов. В ЕГЭ по обществознанию усовершенствованы формулировки заданий. В ЕГЭ по истории в КИМ появятся дополнительные инструкции по выполнению заданий. По иностранному языку введена вторая, альтернативная тема сочинения-рассуждения «Мое мнение».

Казанская компания «Унистрой» купила земельный участок в Санкт-Петербурге. Его площадь составила 0,7 га. Земля приобретена у частного лица, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. При этом сумма сделки не раскрывается. Участок расположен на Пискаревском проспекте в районе Свердловской набережной.