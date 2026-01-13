Новости промышленности

ОАК прокомментировала назначение нового директора Казанского авиационного завода

08:17, 13.01.2026

Руководство ОАК отмечает, что такое кадровое изменение пожет сохранить эффективность работы и повысить производительность предприятия

Фото: скриншот с телеграм-канала Ростех

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подтвердила кадровые изменения в руководстве, опубликовав официальный комментарий компании в своем телеграм-канале.

Управляющим директором Казанского авиационного завода АО «Туполев» назначен Юрий Абросимов, ранее занимавший должность заместителя управляющего директора по экономике и финансам. Помимо этого, с 13 января новым директором филиала ОАК — оперативно-тактической авиации становится Владимир Ефимов.

— Среди ключевых задач новых руководителей — выполнение растущей производственной программы, включая выпуск военной авиационной техники, а также обеспечение выполнения планов по программе Ту-214, — говорится в сообщении.

Руководство ОАК отмечает, что такие кадровые изменения помогут сохранить эффективность работы и повысить производительность предприятия.

Наталья Жирнова

