На Запорожской АЭС отключили резервную линию электроснабжения
В субботу представители Запорожской АЭС сообщили об отключении резервной линии электроснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1». Отключение произошло автоматически, сработала защитная система.
В настоящее время собственные нужды станции обеспечиваются по основной линии 750 кВ «Днепровская», которая проходит с правого берега Днепра.
По данным станции, радиационный фон на территории АЭС и в прилегающих районах остается в норме и соответствует показателям при штатной работе энергоблоков. Превышений естественных фоновых значений не зафиксировано, нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации атомной станции не выявлено. Ситуация находится под полным контролем специалистов.
