В Набережных Челнах нарастили выпуск комплектующих для грузовиков КАМАЗ

Фото: предоставлено ООО «Камский механический завод»

«Камский механический завод» перешел на полный цикл производства шестерен заднего, среднего и переднего редукторов моста для грузовиков КАМАЗ. Предприятие наладило выпуск ведущих и ведомых шестерен для автомобилей с полной массой свыше 16 тонн.

Объем инвестиций в развитие производства превысил 260 млн рублей. Финансирование предоставлено в рамках совместной федерально‑региональной программы «Комплектующие изделия»: федеральный Фонд развития промышленности выделил 180 млн рублей, Инвестиционно‑венчурный фонд РТ — 20 миллионов.

Как сообщил гендиректор ООО «Камский механический завод» Евгений Хлопцев, за счет льготного займа ФРП предприятие приобрело современное зубообрабатывающее оборудование. Это позволило перейти от частичной механической обработки шестерен к их производству по полному циклу. Детали, изготовленные на новом оборудовании, отличаются повышенной точностью и пониженным уровнем шума при эксплуатации.

предоставлено ООО «Камский механический завод»

Важность параметров редуктора для ходовых характеристик грузовика обусловлена передаточным числом — соотношением числа зубьев ведомой шестерни к числу зубьев ведущей. От этого показателя зависит, насколько эффективно автомобиль будет развивать скорость или работать в условиях низких скоростей. Например, седельные тягачи и бортовые шоссейные автомобили оснащаются редукторами с повышенным передаточным числом, а карьерные самосвалы — с пониженным.

На сегодняшний день уровень локализации производства составляет 100%: при изготовлении комплектующих используется исключительно российское сырье. После выхода на проектную мощность завод планирует выпускать до 80 тыс. шестерен ежегодно, что покроет около половины потребностей ПАО «КАМАЗ» по этим позициям.



Рената Валеева