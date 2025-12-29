«Росатом» поставил ядерное топливо в Индию на АЭС «Куданкулам»

Это необходимо для стартовой загрузки третьего энергоблока индийской АЭС, строящейся с участием РФ

Новосибирский завод химконцентратов, входящий в структуру «Росатома», успешно выполнил поставку ядерного топлива для стартовой загрузки третьего энергоблока индийской АЭС «Куданкулам», строящейся с участием РФ, сообщает пресс-служба компании.

Эта поставка имеет особое значение, поскольку мощности второй очереди АЭС «Куданкулам» станут первыми в истории энергоблоками ВВЭР-1000, которые будут запущены сразу в 18-месячном топливном цикле.

Ранее Россия и Индия договорились ускорить технические и коммерческие консультации по проекту сооружения новой АЭС с реакторной установкой ВВЭР. Об этом говорится в совместном заявлении, выпущенном по итогам российско-индийского саммита.



Наталья Жирнова