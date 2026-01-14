Прогноз ОПЕК подтвердил сохранение устойчивого спроса на нефть

Главными факторами роста остаются развивающиеся экономики вне Организации экономического сотрудничества и развития

Фото: Реальное время

Согласно опубликованному отчету Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), мировое потребление нефти в 2026 году увеличится на 1,38 миллиона баррелей в сутки (б/с) и составит 106,52 млн б/с. Эта оценка была ранее представлена в августе текущего года и остается неизменной, пишет «Интерфакс».

Кроме того, организация сохранила прежнюю оценку спроса на нефть на 2025 год — 105,14 млн б/с, что означает увеличение примерно на 1,3 млн б/с относительно уровня 2024 года. Впервые ОПЕК представила предварительный прогноз на 2027 год, ожидая дальнейшего роста потребления до 107,86 млн б/с (+1,34 млн б/с к 2026 году).

Главными факторами роста остаются развивающиеся экономики вне Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). По оценкам ОПЕК, именно эти государства обеспечат основной прирост спроса: в 2026 году ожидается дополнительный спрос в размере 1,23 млн б/с, а в 2027 году — 1,24 млн б/с. Страны ОЭСР внесут значительно меньший вклад: всего +150 тыс. б/с в 2026 году и лишь +100 тыс. б/с в 2027 году.

Коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР продолжают расти. Согласно предварительной статистике ноября, общие объемы увеличились на 4 млн баррелей, составив 2,84 млрд баррелей. Этот показатель превышает прошлогоднее значение на 77,6 млн баррелей и немного выше пятилетнего среднего значения, однако остается ниже среднеисторического уровня периода 2015—2019 годов на 101,5 млн баррелей.

Ариана Ранцева