Глава Минобрнауки Татарстана рассказал об изменениях для участников ЕГЭ

Министр образования и науки РТ Рафис Бурганов на брифинге в Казани рассказал об изменениях, которые ждут участников ЕГЭ в Татарстане в этом году.

В ЕГЭ по русскому языку в контрольно-измерительный материал (КИМ) включается новый для выпускника текст. Это делается для того, чтобы предотвратить заучивания шаблонов.

В ЕГЭ по обществознанию усовершенствованы формулировки заданий. В ЕГЭ по истории в КИМ появятся дополнительные инструкции по выполнению заданий. По иностранному языку введена вторая, альтернативная тема сочинения-рассуждения «Мое мнение».

Кроме того, в КИМ по всем учебным предметам теперь будут содержаться дополнительные инструкции-напоминания о проверке записи ответов на бланках №1 и №2.

Также Рафис Бурганов рассказал, что выпускник этого года может сдавать ЕГЭ по математике только одного уровня — профильного или базового. При пересдаче он может выбрать другой уровень. При этом выпускнику прошлых лет разрешено сдавать математику только профильного уровня, передает ИА «Татар-информ».

Напомним, что всего в этом году ЕГЭ будут сдавать более 779 тысяч российских учеников. Самым популярным предметом по выбору стало обществознание.