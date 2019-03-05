Новости промышленности

09:51 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

«Роскосмос» сменил руководителей космодромов Байконур и Восточный

10:26, 05.03.2019
«Роскосмос» сменил руководителей космодромов Байконур и Восточный
Фото: mil.ru

«Роскосмос» назначил новых руководителей космодромов Байконур и Восточный.

Роман Бобков стал директором филиала ФГУП «ЦЭНКИ» — Космический центр «Восточный». Ранее он занимал должность заместителя директора филиала «Роскосмоса» на космодроме Байконур.

Валинур Агишев стал директором филиала ФГУП «ЦЭНКИ» — Космический центр «Южный» (космодром Байконур). До этого Агишев занимал пост директора КЦ «Восточный», говорится в сообщении Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры.

Напомним, что накануне Финансовый институт «Роскосмоса» — ФГУП «Организация «Агат» — уволил своего сотрудника Станислава Жаркова.

Поводом стали его некорректные высказывания. Жарков во время обсуждения программы реновации в Москве на его странице в Facebook назвал одного из пользователей «скотобазой».

Промышленность
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров