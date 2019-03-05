«Роскосмос» сменил руководителей космодромов Байконур и Восточный

«Роскосмос» назначил новых руководителей космодромов Байконур и Восточный.

Роман Бобков стал директором филиала ФГУП «ЦЭНКИ» — Космический центр «Восточный». Ранее он занимал должность заместителя директора филиала «Роскосмоса» на космодроме Байконур.



Валинур Агишев стал директором филиала ФГУП «ЦЭНКИ» — Космический центр «Южный» (космодром Байконур). До этого Агишев занимал пост директора КЦ «Восточный», говорится в сообщении Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры.



Напомним, что накануне Финансовый институт «Роскосмоса» — ФГУП «Организация «Агат» — уволил своего сотрудника Станислава Жаркова.

Поводом стали его некорректные высказывания. Жарков во время обсуждения программы реновации в Москве на его странице в Facebook назвал одного из пользователей «скотобазой».