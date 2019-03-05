«Мы стараемся, а про нас не пойми чего рассказывают!»

Агропромпарк ответил на критику Счетной палаты РТ

Сегодня министр сельского хозяйства Татарстана и директор Агропромпарка Казани встретились с журналистами. Формальным поводом было предстоящее 8 Марта, но местом выбрали площадку, к которой много претензий, последние по хронологии — со стороны Счетной палаты РТ. Через прессу Минсельхоз и Агропарк хотели ответить на критику. Подробности в материале «Реального времени».

Агропромпарк ответил на критику о высоких ценах и транспортной недоступности

Агропромпарк занимает площадь 50 тыс. кв. метров, работают здесь 1200 человек, по словам директора Олега Власова, это единственный такой парк в России. Счетная палата указала на снижение посещаемости Агропромпарка. Власов ответил, что в субботу 29 тысяч покупателей бывают в Агропарке, в будни — 7—8 тысяч.

Что еще не нравится покупателям — высокие цены. «Все дорого!» — бросил проходящий мимо Власова недовольный покупатель. «Мы хотим, чтобы у нас был любой продукт по любой цене», — объяснил цену в 750 рублей за килограмм помидоров Олег Власов.

Рядом в киоске «Майского» продавались помидоры и огурцы по цене около 130 рублей за килограмм, и к ним выстроилась очередь, как во времена дефицита. Министр сельского хозяйства Марат Ахметов тут же начал звонить директору «Майского» Ильшату Ганиеву и просить прекратить издеваться над людьми и открыть еще один прилавок или нанять еще продавцов.

Агропромпарк занимает площадь 50 тыс. кв. метров, работают здесь 1200 человек



Есть претензии к транспортной доступности, но, видимо, они немного преувеличены — хотя общественный транспорт сюда не ходит, но покупатели (судя по очереди к лотку «Майского») находят способ добраться.

— Когда мэрия отказалась от маршрута, мы свой автобус купили, он мне в 4 млн обошелся. А содержание за лето обошлось в 3 млн, при том что загрузка его была 15—20%, — объяснил отказ от доставки покупателей Власов.

Не самое выгодное положение Агропарка отмечает и Марат Ахметов, но строя подобный парк в Заинске, республика наступила на те же грабли.

— Все думали, что здесь [в Заинске] площадка будет удобная, территория дальше будет застраиваться, инженерная инфраструктура лучше, а получилось, что люди там, а парк здесь, — дал комментарий Марат Ахметов.

«Никаких червяков нет!» Кто портит имидж Агропромпарку?

Есть претензии со стороны сельхозпроизводителей. Они жалуются, что парк далеко — выгодно торговать только тем, кто находится в радиусе 100 км. Еще одна претензия касается дорогой аренды. Как рассказал «Реальному времени» один из продавцов, за аренду двух столов он платит 36 тысяч рублей в месяц плюс 5 тысяч за аренду холодильника.

Продавцы довольны условиями в Агропарке, но критикуют неудобное расположение убойного комплекса



Другие продавцы были довольны условиями в Агропарке, но критиковали неудобное расположение убойного комплекса. По новым правилам забивать скотину на ферме нельзя.

— Мы из Пестрецов возим за 200 км забивать в убойный цех в Елабуге, — обратилась к Ахметову продавщица свинины. — А так у нас все шикарно, шикарные охлаждаемые столы, все шикарно, кроме одного — портят имидж нам немножко. Мы стараемся, а про нас не пойми чего рассказывают!

К Марату Ахметову подошла еще пара арендаторов и рассказала про ролик в «Ютьюбе», показывающий некачественное мясо.

— Видео нами снималось для поставщика, чтобы улучшить качество мяса, а сейчас им воспользовались. Никаких червяков нет! — уверяли они.

Олег Власов считает, что на его предприятие ведется целенаправленная атака со стороны конкурентов.

— У нас здесь есть коммерческие интересы и компании, которые заинтересованы… — начал говорить он, но Марат Ахметов его порыв раскрыть все карты интеллигентно остановил.

По словам Власова, фермеры могут арендовать стол за 400 рублей в сутки. Фото tatarstan.ru



В докладе Счетная палата заявила, что фермеров в Агропарке всего 30%, остальные — перекупщики и крупные холдинги. По словам Власова, фермеры могут арендовать стол за 400 рублей в сутки: «Ни одного случая не было, чтобы сельхозник обратился, а я отказал. Я подвину кого угодно — посредника и так далее, чтобы его разместить».

В то же время ни Ахметов, ни Власов не видят ничего плохого в посредниках.

— У меня семейная ферма, но смогу ли я каждый день приходить сюда и торговать? Конечно, я должен кого-то нанимать и с кем-то договариваться. Да, если я случайно забил бычка, то я смогу прийти и продать, а если у меня 50—100 голов, я каждый день буду ездить? Нет, конечно, я обязательно буду кого-то нанимать, — пояснил Ахметов.

Казанский молочный комбинат выходит на рынок Китая, а в Альметьевск пришел «барин» из Рыбной Слободы

«Реальное время» спросило о более глобальных задачах министерства — экспорте молочной продукции.

— До сих пор по молоку мы не были экспортоориентированными. Было оправдание, что в стране не хватает молока, какой еще экспорт? Но с другой стороны, если экспорт привлекателен, почему бы не заниматься. 10 компаний аккредитованы по экспорту молочной продукции в Китай, компания [управляющего акционера ООО «Комос Групп» Андрея] Шутова, в том числе Казанский молочный комбинат. Надеемся, что ближе к осени Казанский молочный комбинат начнет реализовывать первые партии в Китай. Наши производители твердых сыров даже с учетом того, что в Китае больше мягкие сыры востребованы, — Мамадышский, Балтасинский — они 400—450 тонн молока в сыры перерабатывают. Огромное количество сливочного масла, — сказал Ахметов.

Татарстанские производители твердых сыров перерабатывают 400—450 тонн молока, говорит Марат Ахметов



При этом, по словам Ахметова, на китайский рынок очень тяжело зайти: «они много чего у себя делают», но у Татарстана есть возможности расти не только по молоку.

— Мы считаем, что в Татарстане потенциал сельского хозяйства еще не реализован. Если Белгород производит 1,5 млн тонн мяса на своих 1,5 млн га пашни, то почему мы должны ограничиваться 500 тыс. тонн мяса? Потенциал — 1 млн тонн мяса. По зерну мы должны минимум 5,5 млн тонн производить. Имея крупный завод, должны порядка 500—600 тыс. тонн масличных культур производить.

«Реальное время» спросило, не вырастут ли цены на «молочку» из-за открытия китайского рынка?

— В большей степени это будет зависеть от того, насколько будет расти покупательная способность. Еще от того, сколько фальсификатов и сухого молока. Никогда сельхозтоваропроизводители и наши переработчики не будут навязывать свои цены. Все будет решать уровень потребительской способности. 300 кг молочной продукции человек будет потреблять или ограничится 220 кг? Конечно, надо бы 300, но, к сожалению, пока общий чек в торговых сетях особо не растет.

Молоко для Татарстана — ключевой продукт, по производству республика первая в России, сейчас задача наладить переработку. «Критическая ситуация по молоку была у нас два года, когда мы всего 1500 тонн перерабатывали и вокруг соседей ходили: «Берите наше молоко», — вспомнил Марат Ахметов.

Молоко для Татарстана — ключевой продукт, по производству республика первая в России, сейчас задача наладить переработку



По его словам, «Башмилк», планировавший инвестировать в завод в Татарстане 7 млрд рублей и выкупивший молкомбинат в Сабинском районе, «пока не особо вкладывает». Из новых производств — завод в Альметьевске, который планируют запустить в мае.

— Его выкупил «барин» из Рыбной Слободы, он занимался сбором и реализацией — ежедневно 100 тонн молока заготавливал и отправлял за пределы Татарстана, и сейчас решился на переработку, — рассказал Марат Ахметов.