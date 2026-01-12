Новости промышленности

«Газпром» впервые отправил в Китай больше газа, чем в Европу

21:31, 12.01.2026

Согласно официальным данным, холдинг доставил в Китай 38,8 миллиарда кубометров газа

Фото: Максим Платонов

Компания «Газпром» сообщила, что в 2025 году объем поставок природного газа в Китай превысил объемы экспорта в европейские страны. Согласно официальным данным, холдинг доставил в Китай 38,8 миллиарда кубометров газа, что превышает показатель предыдущего года на 24,8%, пишет ТАСС.

Помимо увеличения объемов экспорта в Китай, компания увеличила поставки газа в центральноазиатские государства и Грузию. Так, объем поставляемого газа в Казахстан, Узбекистан и Киргизию вырос на 22,2%, а в Грузию — на 40,4%.

Ранее «Реальное время» писало, что в ЕС растет число отказов в визах для россиян.

Ариана Ранцева

