В воздух с помощью отечественного двигателя подняли Ми-34М1, который будет производиться в Казани

«Сердце машины» позволит заменить зарубежные аналоги на легких вертолетах

Компания «Вертолеты России» провела первые летные испытания вертолета Ми-34М1, который планируется производить на Казанском вертолетном заводе, с отечественным двигателем ВК-650В. Машину поднял в воздух летчик-испытатель Сергей Барков, сообщает «Ростех».

— Это еще одно большое событие для отечественного авиастроения, которое доказывает, что Россия умеет и может строить воздушные суда самого разного типа. Ми-34М1 отличается высокой маневренностью, его просто пилотировать и обслуживать. Вертолет получил газотурбинную силовую установку и современные бортовые системы отечественного производства. Основное назначение этой машины — перевозка пассажиров, мониторинг, летное обучение, авиационный спорт, — прокомментировал гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

Сердце машины — современный двигатель ВК-650В мощностью 650 лошадиных сил. Он уже готов к массовому производству и позволит заменить зарубежные аналоги на легких вертолетах.

По словам разработчиков, Ми-34М1 призван заполнить нишу, где раньше были только зарубежные модели. Появление российского вертолета повысит технологическую независимость страны. Впереди — сертификационные испытания и запуск серийного производства.

Ранее казанский Ту‑214 получил одобрение Росавиации. Позже министр промышленности и торговли России Антон Алиханов сообщил о масштабном наращивании производственных мощностей Казанского авиазавода. Если ранее предприятие выпускало лишь один самолет в год, то уже к концу 2027 года планируется выйти на ежегодный показатель в 20 воздушных судов.

Наталья Жирнова