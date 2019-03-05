Путин потребовал от банков не «накручивать» льготную ставку по ипотеке выше 6%

Президент России Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным заявил, что кредитные организации не должны повышать ипотечную ставку более 6% для семей с двумя и более детьми.

«Здесь очень важно, чтобы и ваш банк, и другие финансовые учреждения страны давали именно чистую процентную ставку шесть процентов и ничего сверху не накручивали, чтобы никаких навязанных услуг не было. Это принципиально», — подчеркнул Путин.



Кроме того, президент России сообщил, что еще раз переговорит с Банком России, чтобы регулятор контролировал деятельность всех кредитных организаций по этому вопросу, передает пресс-служба Кремля.

Ранее Владимир Путин поручил принять меры по снижению процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам до 8% годовых и ниже. Заниматься этим будет правительство РФ и Банк России.

Отметим, что по итогам января средневзвешенная ставка в рублях по ипотечным кредитам составила 9,87%. Объем кредитов почти на 13% превысил показатель января 2018 года.