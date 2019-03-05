В Татарстане сокращается число аптек и растет потребление лекарств

При этом казанец «съедает» медикаментов на 11 тысяч рублей в год, а, к примеру, житель Тукаевского района — лишь на 1,9 тысячи

На 3% выросло за прошлый год потребление лекарственных препаратов в Татарстане, и лидером здесь стала Казань, жители которой в среднем тратили на покупку лекарств в 2018 году по 11 336 рублей. Об особенностях местной терапии, наиболее остро стоящих проблемах и самых «оригинальных» нарушениях татарстанских фармацевтов, выявленных Росздравнадзором, — в репортаже «Реального времени» с итогового совещания фармацевтической службы РТ.

Преобладает «местное» лечение



— В нашей республике за прошлый год было отгружено продукции республиканских фармпроизводителей на общую сумму 3,046 млрд рублей, — сообщила заместитель министра здравоохранения РТ Фарида Яркаева. — Объем республиканского фармрынка составил 34,8 миллиарда, при этом прирост местного рынка оказался на 3% выше, чем средний прирост российского фармрынка.

Рост бюджетного сегмента фармрынка Татарстана, по словам Яркаевой, составил 6,8% и достиг 14,25 млрд. А розница выросла на 0,5% и достигла 20,6 млрд рублей.

При этом 85% местных лекарственных препаратов производит ОАО «Татхимфармпрепараты», за год эта компания отгрузила продукции на 2,6 млрд руб. А доля российских препаратов на татарстанском фармрынке составляет 36% в стоимостном выражении и 64% в натуральном.

При этом объем оказания лекарственной помощи за счет средств бюджетов различных уровней в РТ в 2018 году составил 14,25 млрд руб. (более 3,66 млрд — 25% — средства федерального бюджета). Львиная доля этих средств — 9,62 млрд рублей — была направлена в госпитальный сегмент.

Особо Яркаева отметила, что больше всего денег больницы традиционно тратят на закупку раствора хлорида натрия. В 2018-м его закупили на 117,3 млн рублей. Замминистра уточнила, что на оказание лекарственной помощи онкобольным в Татарстане в 2018-м было потрачено порядка 1,5 млрд руб., включая дополнительные средства, выделенные на эти цели из бюджета РФ.

Количество оптовиков уменьшилось

— В прошлом году произошло уменьшение числа оптовиков на рынке региональной дистрибуции — с 47 до 44, — отметила Фарида Яркаева. — Наблюдается также незначительное уменьшение доли топ-5 в общем объеме фармрынка. Но на протяжении последних трех лет топ-5 рынка региональной дистрибуции не меняется….

Лидером традиционно является ГУП «Таттехмедфарм», который увеличил долю почти на 1,5 процента (до 21,3%). На втором месте оказалось ЗАО НПК «Катрен» с 12%, далее следуют ЗАО «ЦВ «Протек» — 11,3%, ОАО «Татхимфармпрепараты» — 10,6%, ООО «Пульс» — 8,4%. Все четыре предприятия уменьшили долю присутствия на рынке.

В 2018 году впервые за много лет в Татарстане было отмечено снижение количества аптечных учреждений — на 2%. Всего в республике на конец года действовало 1904 аптечных учреждения, в том числе 868 аптек. А присутствие на территории Татарстана федеральных аптечных сетей сократилось на 4%. Пик ухода аптечных организаций с татарстанского рынка пришелся на середину лета — июль 2018-го.

— На 5 процентов уменьшилось в Татарстане количество лицензиатов, имеющих три и более аптечных организаций, — сообщила замминистра. — На 10 процентов уменьшилось количество лицензиатов, осуществляющих фармдеятельность на одном объекте. Полностью прекратили фармацевтическую деятельность 36 лицензиатов.

Только в двух районах республики количество государственных аптек превалирует над количеством частных: в Атнинском их 57%, в Верхнеуслонском — 50%. Зато в Тукаевском районе государственных аптек не осталось вообще, в Бугульминском их 4%, в Набережных Челнах — 6%, в Казани, Нижнекамском и Елабужском районах — 7%, в Мензелинском — 8%.

Лечимся дешево и «сердито»

Потребление лекарств на душу населения в Татарстане за год составило в стоимостном выражении в среднем 8955 рублей. Больше всего — на 28,5% — оно выросло в Алькеевском районе. А меньше всего в республике покупают лекарства в Тукаевском, Высокогорском и Лаишевском районах — там за год на препараты потратили соответственно 1912, 2761 и 3135 рублей.

Сославшись на данные Росстата, Фарида Яркаева сообщила, что в России индекс цен на медикаменты в декабре 2018-го по сравнению с началом года составил 104,6%, тогда как в Татарстане — всего 102,3%. Уровень розничных цен на ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты) амбулаторного сегмента в среднем по России увеличился на 2,7%, в ПФО — на 2,6%, в Республике Татарстан — на 1,7%.

Еще один важный для потребителей лекарств факт, о котором сообщила замминистра, — в 2018 году произошло понижение цен на 1,5% уровня розничных цен на препараты, не входящие в перечень ЖНВЛП. При этом лекарства стоимостью до 50 рублей подорожали в среднем на 1,3%, стоимостью от 50 до 500 рублей — подешевели на 3,6%, стоимостью свыше 500 рублей — стали дешевле на 0,7%. Более всего в РТ выросла розничная продажа лекарств в ценовом сегменте от 150 до 500 рублей — на 2% в рублях и на 1,1 в упаковках. В целом в Татарстане в ценовом выражении 46,9% продаваемых препаратов составляют препараты стоимостью свыше 500 руб. (если считать в упаковках, это 7,2% от общего количества продаж). 37,4% рынка в рублевом выражении приходится на лекарства стоимостью от 150 до 500 рублей (26,7 % продаваемых упаковок), 10,9% в стоимостном выражении (23,1% в натуральном) — на лекарства стоимостью 50—150 руб., и 4,8 % в стоимостном (42,9% упаковок) — на лекарства, которые стоят менее 50 рублей.

Наши льготники «в отказ» не идут

— В 2018 году в республике удалось сохранить наименьший показатель количества граждан, отказавшихся от набора социальных услуг на 2019 год, — доложила Фарида Яркаева о серьезной победе.

Чем меньше льготников отказывается брать льготы «натурой», тем больше у республиканского Минздрава остается денег на закупку лекарств для тех из них, кому требуются дорогостоящие препараты. При среднероссийском показателе отказов от льгот в натуральном выражении в 76% Татарстан вышел на планку в 66,1%.

Более 397 млн руб., то есть 48,5% годового лимита в рамках региональной программы льготного лекарственного обеспечения, приходится на препараты для диабетиков — инсулины, «Метформин», «Гликлазид». А в натуральном выражении самые большие объемы пришлись на «Метформин» и «Гликлазид».

Как получить рецепт — медицинская тайна

После совещания корреспондент «Реального времени» обратилась к Фариде Яркаевой за комментарием по поводу проблем, с которыми сталкиваются в Татарстане пожилые диабетики и их родственники. Происходит это из-за того, что в республике не выполняется Приказ Минздравсоцразвития России от 12.02.2007 №110 «О порядке назначения и выписывания лекарственных препаратов», согласно которому для лечения затяжных и хронических заболеваний гражданам пенсионного возраста могут выписываться рецепты на курс лечения до трех месяцев, причем в случае наличия в карточке назначения эндокринологом препаратов и доз инсулина эти рецепты вправе выписывать терапевт.

Но в Татарстане родственники неходячих стариков вынуждены дважды в месяц ездить в поликлинику в рабочее время — к эндокринологу и к терапевту, чтобы выписать весь набор полагающихся льготных лекарств. И на просьбы изменить порядок или хотя бы обеспечить прием врачей в вечернее время и по субботам они получают отписки не по существу. Так, например, произошло с заявительницей из Дербышек, которая просила изменить график работы врачей и исполнить приказ Минздравсоцразвития России в отношении своей пожилой свекрови, а получила ответ за подписью начальника управления здравоохранения по городу Казани Ильнура Халфиева в стиле старой райкинской миниатюры про насосы и колеса: «Согласно Федеральному закону… сведения о факте обращения гражданина (то есть неходячей свекрови, — прим. ред.) за оказанием медицинской помощи… составляют медицинскую тайну».

Фарида Яркаева пояснила: лекарства сразу на три месяца старикам не выписывают, потому как они могут умереть, и тогда потраченные деньги пропадут. Но потом все-таки пообещала вникнуть в ситуацию и принять меры к нормальной организации дела — с учетом того, что ездить дважды в месяц за рецептами для пожилых хроников приходится не только казанцам — из одного района города в другой, но и жителям районов — из деревни в райцентр и обратно.

На прилавке — ириски, в холодильнике — соленый огурец

О нарушениях в аптеках рассказала на совещании руководитель территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по РТ Любовь Шайхутдинова. Отметив общий рост жалоб потребителей на качество медпомощи и на лекарственное обеспечения, она уточнила, что в ходе проверок этих жалоб к татарстанским аптекам у Росздравнадзора чаще всего возникают претензии в связи с нарушением условий хранения и сроков годности лекарств.

Казалось бы, что может быть хуже, чем хранение коробок с препаратами прямо на бетонном полу в подсобке, где не соблюдаются ни температурный, ни влажностный режим? Оказывается, бывает и так: на одной полке холодильника лежат лекарства вперемешку с банками с солеными помидорами и огурцами собственного производства аптекарей! Это веселое сообщение возмущенная руководитель ведомства сопроводила фотографией аптечного холодильника, сделанной в ходе проверки.

Еще одно нарушение из числа не фиксировавшихся до 2018 года — расширение ассортимента аптек за счет совсем не аптечных продуктов — от «Пепси-колы» до печенья и ирисок. За это Росздравнадзор пока не штрафует, но сурово предупреждает, пояснила Шайхутдинова.

Управление Росздравнадзора по РТ зафиксировало по итогам 2018 года рост количества нарушений лицензионных требований татарстанскими аптеками на 42,7%. В ходе проверок 32 аптек выяснилось, что нарушения допускали 19. Зафиксировано в общей сложности 112 нарушений, все они, по словам Любови Шайхутдиновой, относятся к категории грубых, то есть влекут угрозу жизни и здоровью потребителей.

Ответственных много — результата нет

Очень острую проблему ответственности в системе лекарственной доступности подняла московская гостья — завкафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Сеченовского университета профессор Роза Ягудина.

— Кто же несет ответственность за лекарственное обеспечение? Первое, что приходит в голову, — это министерства здравоохранения — федеральное, региональные… Но если мы посмотрим на карту движения лекарственного препарата к пациенту, то увидим, что все намного сложнее. Несут ответственность производители лекарств. Врачи, которые выбирают лекарственные препараты, и аптечные организации, которые в итоге решают, что получит пациент, и сами пациенты тоже.

Ягудина заметила, что производители могут до $100 млн в год тратить на продвижение своих продуктов, стимулируя спрос, но очень узко распространяют информацию о выводе из обращения того или иного продукта, так что врачи не всегда знают, что больше не надо его выписывать. А потом случаются скандалы, люди возмущаются: лекарство выписали, а его нет.

Еще одна проблема — врачи и их роль в выборе препарата

— Врач в любой ситуации, если это рецептурный препарат, должен выписать рецепт, — подчеркнула Ягудина. — А часто вы видите в аптеках, как пациенты приходят с записками от врачей, и даже ходит шутка в интернете, что врачи вышли на митинг в защиту своих прав, но никто не понял, что они написали на своих плакатах.

Ягудина рассказала о результатах анкетирования аптечных работников, проведенного на тему: «Почему врачи не выписывают рецепты»: 47% ответили: «Потому что врача никто не проверяет», а 22% — «Врачу некогда». На вопрос, часто ли пациенты приходят с рецептом на препарат, 85% респондентов ответили: «Редко» и «Очень редко». А большинство посетителей отсутствие рецепта объясняют просто: «Врач сказал, но не выписал». И сделала вывод, что происходит это из-за нежелания врача нести ответственность: «Крайней хотят сделать аптеку».

— Многие аптеки работают в рамках маркетингового договора с компаниями-производителями лекарственных препаратов, — подобралась, наконец, к главной проблеме Роза Ягудина. — И у владельцев аптечных сетей, которые проводят достаточно активную маркетинговую политику, — свое понимание того, что должно быть в аптеке. Мир лекарств разнообразен, но с точки зрения владельцев аптечных сетей он состоит только из двух видов препаратов — трафик-билдеров, которые создают основной поток посетителей, и высокомаржинальных продуктов. И ничего больше не надо, чтобы аптека была успешной. К чему это приводит? К примеру, пришла пенсионерка купить «Нурофен», а ей предложили детский сироп, дескать, просто надо выпить больше. И она ушла без всего, потому что именно этот «Нурофен» — в акции!

И последнее звено — пациенты. Они, говорит Роза Ягудина, несут ответственность за свое здоровье, но в России ответственному отношению к собственному лечению мешает проблема маршрутизации пациентов в учреждениях здравоохранения:

— Как пройти всех врачей, записаться к ним и в итоге получить у нужного специалиста рецепт на тот препарат, который нужен. Я говорю о собственном, личном опыте!..