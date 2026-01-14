Запасы газа в Европе упали до исторического минимума — предупреждение «Газпрома»

Компания подчеркнула, что на 12 января текущего года уровень наполненности газохранилищ стран ЕС упал до отметки 53%

Фото: Реальное время

Запасы природного газа в подземных хранилищах Европы находятся на грани минимальных исторических отметок, сообщил «Газпром». Компания подчеркнула, что на 12 января текущего года уровень наполненности газохранилищ стран ЕС упал до отметки 53%, что соответствует объему около 53,9 млрд кубометров газа.

Это существенно ниже предыдущего антирекорда сезона 2017/18 годов, когда оставалось 58 млрд кубометров, на целых 4,1 млрд кубометров меньше. Специалисты отмечают, что ситуация усугубляется быстрым расходованием запасов: некоторые государства, включая Нидерланды, уже опустошают свои подземные хранилища интенсивнее предыдущих лет.

Так, именно в Нидерландах на указанную дату объемы газа снизились на менее чем 40%, до уровня 39,5%, что стало худшим показателем с зимы 2021/22 года.

Ранее «Реальное время» писало, что «Газпром» впервые отправил в Китай больше газа, чем в Европу.



Ариана Ранцева