Минниханов прибыл с рабочим визитом в Чехию

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов сегодня прибыл с двухдневным рабочим визитом в Чехию.

Сегодня Рустам Минниханов посетит завод MSR Engines, а также примет участие в торжественном открытии завода татарстанской компании Danaflex. Кроме того, на церемонии ждут министра промышленности Чехии Марту Новакову и министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова.

Завтра у Минниханова запланирован визит в Прагу, где он встретится с министром сельского хозяйства Чехии Мирославом Томаном и проведет переговоры с представителями бизнеса.

Также президент РТ поучаствует в заседании Межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству между Россией и Чехией. Кроме того, Минниханова ждут на Российско-Чешском бизнес-форуме, где он должен выступить с приветственным словом.

В завершение рабочего визита Минниханов встретится с президентом Чехии Милошом Земаном, сообщает пресс-служба президента РТ.

Ранее стало известно, что члену российской делегации, который прибыл на заседание двусторонней межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, отказали во въезде в Чехию «по соображениям безопасности». По данным СМИ, россиянина опознали как сотрудника спецслужб.