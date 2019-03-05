Казанский «Унистрой» приобрел 0,7 га земли в Санкт-Петербурге

Казанская компания «Унистрой» купила земельный участок в Санкт-Петербурге. Его площадь составила 0,7 га.

Земля приобретена у частного лица, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. При этом сумма сделки не раскрывается.

Участок расположен на Пискаревском проспекте в районе Свердловской набережной.

В компании сообщили, что сейчас рабочие сносят ветхое здание. Представители девелопера подчеркнули, что разрешение на снос от официальных властей Петербурга получено.

Планируется, что «Унистрой» приступит к строительству в третьем квартале 2019 года. Компания намерена возвести дом на 152 квартиры, состоящий из четырех секций в 6—10 этажей общей площадью свыше 11,3 тысячи кв. метров. Жилье позиционируется как комфорт-класс.

Это не первый проект «Унистроя» на Северо-Западе. В этом году компания планирует приступить к строительству малоэтажного жилого комплекса комфорт-класса в городе Сестрорецке Курортного района Санкт-Петербурга.