В Казани судят экс-главу «Спурта» Евгению Даутову
Сегодня в Казани начинается судебный процесс по делу бывшего предправления банка «Спурт» Евгении Даутовой. Ранее она признала вину по четырем эпизодам и направила в Вахитовский суд ходатайство о рассмотрении ее дела в особом порядке, передает с места журналист «Реального времени».
Подсудимая прибыла на заседание в сопровождении представителя ФСИН. Напомним, вот уже семь месяцев она находится под домашним арестом. Ее интересы представляет казанский адвокат Олег Шемаев.
Даутову обвиняют в фальсификации финансовой отчетности и трех злоупотреблениях полномочиями с общим ущербом 2,85 млрд рублей. Подозрения в растрате и мошенничестве были опровергнуты доказательствами, ранее сообщали «Реальному времени» в Следкоме по РТ.
Перед началом заседания Евгения Даутова дала понять — считает виновной в истории с банком только себя. Подробности — в материале «Реального времени».
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