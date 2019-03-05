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В Казани судят экс-главу «Спурта» Евгению Даутову

10:53, 05.03.2019 Сюжет:  Банковский кризис в РТ 2
В Казани судят экс-главу «Спурта» Евгению Даутову
Фото: Реальное время

Сегодня в Казани начинается судебный процесс по делу бывшего предправления банка «Спурт» Евгении Даутовой. Ранее она признала вину по четырем эпизодам и направила в Вахитовский суд ходатайство о рассмотрении ее дела в особом порядке, передает с места журналист «Реального времени».

Подсудимая прибыла на заседание в сопровождении представителя ФСИН. Напомним, вот уже семь месяцев она находится под домашним арестом. Ее интересы представляет казанский адвокат Олег Шемаев.

Даутову обвиняют в фальсификации финансовой отчетности и трех злоупотреблениях полномочиями с общим ущербом 2,85 млрд рублей. Подозрения в растрате и мошенничестве были опровергнуты доказательствами, ранее сообщали «Реальному времени» в Следкоме по РТ.

Перед началом заседания Евгения Даутова дала понять — считает виновной в истории с банком только себя. Подробности — в материале «Реального времени».

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  • Анонимно 05 марта
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