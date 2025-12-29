ТЭМПО инвестирует 7 миллиардов в производство подшипников в Набережных Челнах

При этом будет создано 800 новых рабочих мест

Фото: Мария Зверева

На аппаратном совещании мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев объявил о реализации нового промышленного проекта в городе. Инициатором выступает челнинская холдинговая компания ТЭМПО — один из крупнейших промышленных конгломератов России, в состав которого входят семь самостоятельных заводов, выпускающих продукцию для различных секторов экономики.

Компания приступает к строительству нового подшипникового завода. Инвестиции в проект составят 7 млрд рублей, при этом будет создано 800 новых рабочих мест. Известно, что в настоящее время осуществляется поставка и монтаж оборудования.

— В настоящее время уже ведется поставка и наладка оборудования, производство пробных изделий запланировано на третий квартал 2026 года, — заявил мэр города.

Наталья Жирнова