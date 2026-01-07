Chevron и Quantum претендуют на международные активы «Лукойла» стоимостью $22 млрд

Данная инициатива получила поддержку администрации президента США Дональда Трампа

Американская энергетическая корпорация Chevron совместно с инвестиционной группой Quantum Energy Partners планирует сделку по разделу и долгосрочному управлению международными активами российской компании «Лукойл». По данным Financial Times, ссылающейся на осведомленные источники, совместная заявка охватывает весь портфель зарубежных проектов компании, стоимость которых оценивается в $22 млрд.

Данная инициатива получила поддержку администрации президента США Дональда Трампа, поскольку Вашингтон заинтересован в передаче этих мощностей под контроль американских операторов на неограниченный срок без риска их немедленной перепродажи.

В структуру международного бизнеса «Лукойла» входят добывающие и перерабатывающие мощности, включая доли в проектах в Западной Африке, Мексике, Узбекистане и Казахстане. Одним из наиболее значимых зарубежных активов компании традиционно являлось месторождение Западная Курна — 2 в Ираке, которое считается одним из крупнейших в мире с извлекаемыми запасами около 14 млрд баррелей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Необходимость реализации зарубежного портфеля возникла после того, как в октябре США и Великобритания включили «Лукойл» в санкционные списки. Ранее основным претендентом на покупку Lukoil International GmbH выступал международный нефтетрейдер Gunvor, однако сделка была заблокирована Министерством финансов США. Американский регулятор отказал Gunvor в выдаче лицензии на ведение бизнеса и получение прибыли до завершения конфликта на Украине.

Представители «Лукойла» 14 ноября официально подтвердили факт ведения переговоров о продаже международного сегмента бизнеса с несколькими потенциальными покупателями. В компании подчеркнули, что детали сделки будут раскрыты только после достижения финальных договоренностей и получения всех необходимых регуляторных разрешений.

Рената Валеева