Машиностроители Татарстана представили первую импортозамещенную коробку передач

На данный момент уже заключен первый контракт с ЕлАЗом на поставку 200 ГМКП

На российском рынке машиностроения наблюдается дефицит некоторых компонентов из-за изменений в международной торговле и логистике. В частности, возникла потребность в альтернативных решениях для гидромеханических коробок передач (ГМКП), используемых в строительной и сельскохозяйственной технике.

Как сообщил Минпромторг Татарстана, группа «КОМ» из Набережных Челнов совместно с Елабужским автомобильным заводом разработала собственную модель коробки передач. Проект был реализован менее чем за год.



Разработка получила финансовую поддержку от Агентства по технологическому развитию при участии АО «Фонд развития промышленности Республики Татарстан». Новая ГМКП успешно прошла все испытания и получила соответствующий сертификат. Заключен первый контракт с ЕлАЗом на поставку 200 коробок передач. Потенциал производства оценивается в 4 тысячи единиц ежегодно.

Ранее министр промышленности и торговли России Антон Алиханов сообщил о планируемом завершении сертификации импортозамещенного вертолета «Ансат», который производится в Казани, в 2026 году.



Наталья Жирнова