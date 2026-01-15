Суд обязал ферму с крупным рогатым скотом «Таллы Буляк» в Татарстане установить санитарную зону

Хозяйство, где содержится менее 1200 голов, относится к третьему классу опасности и должно иметь санитарную зону в 300 метров

Фото: Реальное время

Азнакаевский городской суд удовлетворил иск против сельскохозяйственного кооператива «Таллы Буляк», расположенного в одноименной деревне Азнакаевского района, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора республики.

Проверка показала, что предприятие нарушает санитарные нормы при содержании крупного рогатого скота. Ферма, где содержится менее 1200 голов, относится к третьему классу опасности и должна иметь санитарную зону в 300 метров. Однако руководство кооператива не разработало необходимый проект такой зоны, несмотря на предупреждение надзорных органов.

Суд постановил, что предприятие обязано в течение полугода после вступления решения в силу разработать и утвердить проект санитарно-защитной зоны. После этого документы нужно направить в Роспотребнадзор для окончательного оформления.

Напомним, что в Атнинском районе Татарстана началось строительство животноводческих комплексов на 5,1 млрд рублей.

Наталья Жирнова