Кабмин Татарстана выделил индустриальному парку «Северные ворота» 2,5 млрд рублей субсидии

Деньги вложат в строительство объекта «Инфраструктура прототипирования» площадью 76 тыс. кв. м. Его общая стоимость составляет почти 24,5 млрд рублей

Кабмин Татарстана предоставил субсидию в размере 2,5 млрд рублей акционерному обществу «Северные ворота» — управляющей компании одноименного индустриального парка, который возводится на севере Казани. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром республики Алексеем Песошиным 30 декабря 2025 года, было опубликовано сегодня.

Субсидию выделят из республиканского бюджета. Деньги вложат в строительство объекта «Инфраструктура прототипирования» площадью 76 тыс. кв. м. Его ввод, согласно документу, запланирован в феврале 2028 года.

Общая сметная стоимость строительства составляет почти 24,5 млрд рублей: 3 млрд в 2025 году, 14,1 млрд — в 2026-м, 5,5 млрд — в 2027-м, 1,8 млрд — в 2028—2032 годах. Разрешение было получено в июне прошлого года.



О новом промпарке «Северные ворота» заговорили еще в 2022 году. Его создание утвердили в ноябре 2024 года, когда премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал соответствующее постановление. В соответствии с указом функции управляющей компании будет выполнять акционерное общество с аналогичным названием.

Парк с объемом инвестиций в 88 млрд рублей по оценке АИР РТ нацелен на развитие инновационных технологий и поддержку стартапов в нефтехимической отрасли. На площади в 45,2 га планируется создать перспективные производства новых типов полимеров, композитов и других синтетических материалов для ключевых отраслей экономики, а также инвестиционные проекты третьих сторон по их дальнейшей переработке.



В мае прошлого года сообщалось, что правительство Татарстана с 2025 до 2039 год собирается выделить 194,7 млрд рублей на реализацию проекта индустриального парка «Северные ворота».

Денис Петров