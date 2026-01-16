Китай приостановил импорт российской электроэнергии с начала 2026 года

С 1 января 2026 года прекратились поставки электроэнергии из России в Китай, сообщает «Ъ». Причиной приостановки экспорта стало превышение экспортных цен над внутренними китайскими тарифами, что сделало импорт экономически нецелесообразным.

Контракт между компанией «Интер РАО» и Государственной электросетевой корпорацией Китая действует до 2037 года. Однако объемы поставок начали снижаться еще с августа 2023 года на фоне дефицита энергетических мощностей в дальневосточной энергосистеме.

Представители «Интер РАО» подчеркнули, что контракт остается в силе и компании продолжают работу над возобновлением торговых операций. В Министерстве энергетики России отметили, что экспорт может быть восстановлен при условии поступления запроса от китайской стороны и достижения взаимовыгодных условий сотрудничества.

Наталья Жирнова