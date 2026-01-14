Rockwool назвала незаконной передачу России заводов во временное управление

Датский производитель теплоизоляционных материалов Rockwool выступил с заявлением по поводу передачи своих заводов, в том числе того, который находится в ОЭЗ «Алабуга», под временное управление российским структурам. Компания назвала данное решение незаконным и заявила о намерении использовать все доступные юридические инструменты для защиты своих активов.

По данным компании, стоимость активов, которые планируется вывести из консолидированной отчетности, составляет €469 млн. При этом выручка российской дочерней компании за прошлый год достигла €261 млн, а прибыль до вычета процентов и налогов составила €78 млн.

Генеральный директор Rockwool Йес Мунк Хансен сообщил, что существует информация о возможной связи решения с поддержкой Украины в 500 миллионов датских крон.

Напомним, что активы Rockwool в России, включая татарстанский завод, перешли под временное управление. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Наталья Жирнова