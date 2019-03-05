Подсудимая Евгения Даутова: «Если я скажу, что думаю, меня могут привлечь за экстремизм»

На старте суда обвиняемая экс-глава банка «Спурт» заявила — ее детище можно было спасти, но сделать это не дали

Фото: Ирина Плотникова

С весенним настроением пришла сегодня на старт процесса подсудимая Евгения Даутова. Перед началом первая леди банка «Спурт» успела рассказать анекдот адвокату и конвоиру УФСИН и поделиться своим видением судьбы банка. А на заседании подтвердила — вину признает, ходатайство об особом порядке поддерживает. Несмотря на это, адвокат банкира предпринял попытку удалить прессу «за борт» со ссылками на некую «банковскую тайну» и оборонные секреты КЗСК, которые якобы могут быть разглашены. Детали — в материале «Реального времени».

«Пока я доезжаю из Москвы, у банка отозвана лицензия»



Обвиняемая Евгения Даутова пришла на суд в компании конвоира ФСИН. При появлении своего адвоката Олега Шемаева вспомнила анекдот про врача, к которому на прием пришла девушка, на предложение журналистов прокомментировать ситуацию с банком и проектами КЗСК предложила дождаться решения суда, но обронила фразу, что в сложившейся ситуации виновата не она одна. Развивать мысль не стала — пошутила: «Если я скажу, что думаю, меня могут привлечь за экстремизм...»

Позже, в разговоре с защитником, Даутова высказалась более развернуто:

— Шансы спасти банк, на мой взгляд, были. Поскольку Международный инвестиционный банк хотел принять участие в санации… На шесть месяцев в банке была [введена] временная администрация, и вдруг ее через три месяца сворачивают, и пока я доезжаю из Москвы [в Казань], у банка отозвана лицензия… Это голые факты.

На суд из Подмосковья приехала сотрудница АО «Джи Ар Менеджмент» Юлия Савельева — представлять по доверенности интересы потерпевшего по делу Агентства по страхованию вкладов. В разговоре с «Реальным временем» она сообщила — агентством заявлен гражданский иск к подсудимой. Сумму уточнять отказалась.

Ранее Следком оценил ущерб потерпевшего в 2 млрд 852,5 млн рублей — по трем эпизодам злоупотребления полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и фальсификации финансовой отчетности (ст. 172.1 УК РФ). Сегодня эту информацию подтвердил старший помощник прокурора Вахитовского района, гособвинитель по делу Степан Спиридонов.

Напомним, подозрения в растрате и мошенничестве на финальной стадии расследования с Даутовой сняли. «Проверяли через Росфинмониторинг, по всем регистрационным службам — ни спрятанных квартир, ни островов, ни замков. Даже машины у нее нет», — делился с «Реальным временем» следователь четвертого отдела Следкома по РТ Дмитрий Линевич.

До «тайн» банка «Спурт» судебное следствие не дойдет?

На старте судебного процесса Евгения Даутова представилась временно не работающей, замужней, с дипломом КГУ по специальности «Прикладная математика». Свое обвинительное заключение получила 21 февраля, а вот дату извещения о сегодняшнем заседании назвать не смогла. Позже выяснилось — установленный законом пятидневный срок не соблюден, что является препятствием для рассмотрения дела.

До этого адвокат подсудимой Олег Шемаев попытался отправить «за борт» прибывших на заседание журналистов. Он заявил, что предметом разбирательства является деятельность Даутовой на посту руководителя банка, а объем обвинения «охватывает вопрос с финансированием» конкретных лиц и завода синтетического каучука. «Могут быть затронуты вопросы, являющиеся банковской тайной», — обосновал адвокат. А далее напомнил, что Казанский завод синтетического каучука — оборонное предприятие. «Вопрос, связанный с порядком его финансирования, также является гостайной», — настаивал Шемаев.

Евгения Даутова ходатайство поддержала, представитель потерпевшего АСВ Юлия Савельева не возражала, гособвинитель Степан Спиридонов счел требование защиты обоснованным.

Олег Шемаев попытался отправить «за борт» прибывших на заседание журналистов. «Могут быть затронуты вопросы, являющиеся банковской тайной», — обосновал адвокат



Мнения журналистов — не участников процесса — разумеется, не спрашивали. А среди участников озвучить аргументы про особый порядок, не предусматривающий исследование доказательств и допросов свидетелей, оказалось некому. Однако судья Алмаз Мухаметшин не стал спешить. Он обратился к защите и, получив подтверждение — подсудимая вину признала, просит об особом порядке, отказался закрывать рассмотрение дела о «тайнах» банка «Спурт».

Против продления домашнего ареста Даутова не возражала

А вот ходатайство гособвинителя о продлении ей на три месяца срока домашнего ареста суд удовлетворил. Евгения Даутова не возражала, ее адвокат позицию обвинения по мере пресечения поддержал.

Когда судья принимал решение в совещательной комнате, в зале успели обсудить преимущества жизни в Казани по сравнению с Москвой — представителю АСВ предложили переехать в Татарстан, и та сказала, что не против.

В решении суда прозвучало — продлить домашний арест до 22 мая 2019 года. На тот же период сегодня продлили срок ареста на имущество — земельные участки, автомобили и доли в уставных капиталах. После чего в заседании был объявлен перерыв — до апреля.

Как ранее писало «Реальное время», личное имущество Даутовой — земельный участок, жилой дом и нежилое помещение в гаражном кооперативе «Старт» — попало под арест еще в феврале 2018 года по ходатайству следователей МВД. Причем первое решение суда об этом аресте было казусным — в резолютивной части подозреваемой установили запрет на пользование этим имуществом — иначе говоря, не разрешили жить в своем же доме! В апелляционной инстанции это процессуальное недоразумение поправили. Так что с июля 2018-го первая леди банка отбывает домашний арест в том самом арестованном доме.

По версии следствия, с 2012 по 2017 год прокредитовал 26 подконтрольных Даутовой компаний. Фото vida16.ru

Детали обвинения в адрес экс-главы «Спурта»

Эпизод 1 — злоупотребление полномочиями по ч. 2 ст. 201 УК РФ с ущербом в 2 млрд 452 млн рублей.

По версии следствия, этими деньгами «Спурт» с 2012 по 2017 год прокредитовал 26 подконтрольных Даутовой компаний. Основания для выдачи были самые разные, однако следствию удалось установить — в итоге все деньги через эти технические компании пошли на реализацию проектов КЗСК. Под видом сделок по приобретению земли, отдельных зданий предприятия, продажи векселей, оплаты за услуги и за будущую продукцию.

Выявить все компании оказалось непросто, однако посторонних в учредителях и руководителях не оказалось. Все свои — работники «Спурта» и группы КЗСК: юристы, менеджеры среднего звена, бухгалтеры, сотрудники хозяйственной части. Так, следователей очень удивила выдача компанией своему завхозу кредита в 100—120 млн рублей. И первоначально все сделки по этому эпизоду расценили как мошенничество. Но когда досконально проследили движение средств и не обнаружили ни обналичивания, ни увода, действия Даутовой квалифицировали как злоупотребление полномочиями.

Следствием установлено: кредиты группе технических компаний выдавались не на указанные в договорах цели и перенаправлялись на финансирование «силиконовых» инвестпроектов, предправления руководила этим процессом, и де-факто кредиты не возвращены.

Реклассификация «своих» заемщиков не проводилась, а регулятору, Центробанку, направляли искаженные данные о качестве их кредитного портфеля. Фото: cbr.ru

Эпизод 2 — фальсификация финансовой отчетности (ст. 172.1 УК РФ).

Как считает обвинение, Даутова и ее подчиненные знали о рисках невозврата кредитов группе технических компаний и о том, что банк должен создавать дополнительный резерв на случай невозврата. Однако реклассификация «своих» заемщиков не проводилась, а регулятору, Центробанку, направляли искаженные данные о качестве их кредитного портфеля.

Напомним, уже после краха «Спурта» проверяющие пришли к выводу: на 21 июля 2017 года собственные средства «Спурта» были полностью утрачены и достигли отрицательных значений в 2,6 млрд рублей.

Эпизод 3 и 4 — злоупотребления полномочиями с ущербом в 130 и 270 млн рублей.

По версии следствия, за эти суммы в марте 2017-го банк приобрел права требования компаний «ЛК Капитал» и «Стратегия инвестирования» к КЗСК и группе технических компаний. До отзыва лицензии у банка оставалось несколько месяцев, положение было тяжелым, и сделки противоречили интересам банка и его вкладчиков. Однако следователи установили — признаков растраты и присвоения в сделках не было.