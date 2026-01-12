Погрузка на железных дорогах России сократилась на 5,6% за год

По итогам 2025 года объем погрузки на сети РЖД составил 1,116 млрд тонн, что на 5,6% меньше показателей предыдущего года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Положительную тенденцию продемонстрировали перевозки удобрений (+3,8%) и цветной руды с серным сырьем (+5,1%). При этом значительно снизилась погрузка строительных грузов (-10,5%), черных металлов (-17,7%) и каменного угля (-2,1%).

Существенное влияние на показатели оказало сокращение отгрузки нефтяных грузов на 5% из-за ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах. Погрузка зерновых грузов снизилась на 12,2%, что связано с неблагоприятными погодными условиями предыдущего года, повлиявшими на урожай.

Однако, согласно представленным данным, в сфере грузовых перевозок ГЖД зафиксированы рекордные показатели за последние пять лет по погрузке нефтепродуктов, зерна и контейнерным перевозкам. Объем перевозок в контейнерах вырос на 21% и достиг 2 млн тонн. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

На фоне общего снижения отмечен рост экспортных поставок на восточном направлении — до 163,5 млн тонн (+6,5%). Особенно заметно увеличились перевозки неугольных грузов (+7,6% до 45,3 млн тонн), в том числе удобрений (+62,6%), нефти и нефтепродуктов (+4,3%), железной руды (+9,2%) и контейнерных грузов (+13%).

В декабре 2025 года объем погрузки составил 94,5 млн тонн, что на 4,8% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.



Наталья Жирнова