Экспорт сельскохозяйственной продукции из Татарстана к 2030 году должен составить $900 млн

Фото: предоставлено Иваном Брюхановым

Экспорт продукции агропромышленного комплекса Татарстана в 2025 году может достичь объема около $500 млн, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.

— Задачи по эксперту, которые перед нами стоят, — под 900 миллионов долларов продукции мы должны экспортировать. Буквально за шесть лет мы выросли с 150 миллионов до 500. Это огромный объем работы с иностранными компаниями, выставки, поездки, саммиты. Большой плюс в республике — тет-а-тет общаться с иностранными делегациями, — отметил Зяббаров.

При этом, по словам министра, поставлена цель увеличить этот показатель до $900 млн к 2030 году.

Дмитрий Зайцев