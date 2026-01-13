Татарстанский вертолет «Ансат» получит сертификат в 2026 году

На текущий момент вертолет успешно выполнил 19 испытательных полетов

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов сообщил о планируемом завершении сертификации импортозамещенного вертолета «Ансат» в 2026 году. По данным ТАСС, на текущий момент вертолет успешно выполнил 19 испытательных полетов. Завершены стендовые сертификационные испытания по девяти программам.

Процесс сертификации находится в активной фазе: с Росавиацией и Авиарегистром России согласовано 52 из 53 необходимых программ сертификационных испытаний.

Первый полет вертолета «Ансат» с российскими двигателями ВК-650В состоялся 2 сентября 2025 года. Позднее он был впервые представлен на Dubai Airshow 2025. Тем временем в Казани фиксируют нехватку вертолетов Ми-8 и самолетов Ан-26 для авиаслужб спасения.



Наталья Жирнова