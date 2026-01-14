Генпрокуратура хочет изъять акции головной компании ГК «КДВ» в пользу государства

Фото: Дарья Пинегина

Генеральная прокуратура России обратилась в Тверской суд города Москвы с требованием обращения в государственную собственность 18,07% акций акционерного общества «Кондитерус Ком». Эти акции принадлежат совладельцу компании Игорю Семенову, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированные источники.

Прокурорские органы утверждают, что сохранение указанных активов за Семеновым позволило бы Денису Штенгелову, ранее признанному участником экстремистского объединения, продолжать получать доходы от холдинга и влиять на управление группой компаний «КДВ». Это создает риск использования финансовой информации в экстремистских целях.

Ранее, в октябре предыдущего года, Тверской суд Москвы удовлетворил аналогичное требование Генпрокуратуры относительно всего холдинга «КДВ Групп», оценив его капитализацию в 497 миллиардов рублей, годовой доход в 756 миллиардов рублей и валовую прибыль в 139 миллиардов рублей.

Семенов пытался продать свой пакет акций за 7,4 миллиарда рублей, однако прокурорское расследование выявило признаки попытки сокрытия доходов, полученных незаконным путем. Продажа акций нарушила предварительный судебный арест всех активов компании.

В случае удовлетворения требований прокуратуры Игорь Семенов будет официально отнесен к числу участников экстремистского объединения, что приведет к дальнейшим правовым последствиям, включая конфискацию личного имущества и ограничение банковских операций.

Ариана Ранцева