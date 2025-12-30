В Татарстане за месяц на 9,1% снизился индекс промпроизводства

Однако в годовом выражении промышленность республики выросла на 10,6%

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане индекс промпроизводства (ИПП) в ноябре 2025 года снизился до 90,9% (-9,1% за месяц) в сравнении с октябрем. Однако в годовом выражении промышленность республики выросла на 10,6% относительно ноября 2024-го, следует из данных Татарстанстата.

Самый значимый рост за последние 12 месяцев показали: ремонт машин и оборудования (+70,2%), производство лекарств и медматериалов (+63,2%), выпуск электрооборудования (+25,1%), производство прочих готовых изделий (+17,8%), а также производство напитков (+10,4%).

При этом несколько отраслей продемонстрировали снижение объемов производства за аналогичный период времени. Среди таких: производство машин и оборудования (-46,9%), одежды (-36,7%), мебели (-31,1%), а также металлургии (-27,6%) и резиновых и пластмассовых изделий (-27,1%).

Никита Егоров