Дети энергетиков ТГК-16 — призеры корпоративного конкурса художественного творчества

В этом году темой конкурса было «Путешествуй в будущее: новые технологии и инновации»

Фото: Динар Фатыхов

Завершен ежегодный корпоративный конкурс художественного творчества среди детей сотрудников компаний группы «ТАИФ».

Конкурсанты в своих работах фантазировали на тему будущего — как изменятся города Татарстана и всей России через 50 или 100 лет, на чем мы будем передвигаться, во что будут играть дети будущего. Особое внимание уделялось гаджетам и новым помощникам, которые войдут в повседневную жизнь, а также научным открытиям, которые преобразят мир. Не менее важным оказался вопрос освоения космоса и глубин Вселенной, которые человек сможет исследовать. Все эти идеи нашли отражение в рисунках и поделках, где участники выразили свои ответы и видение будущего через творчество.

Каждый участник получил подарок. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Активное участие в конкурсе принимали дети энергетиков, сотрудников ТГК-16. Ребята проявили свою креативность и талант, создавая уникальные работы, воплощающие их видение будущего. Работы были представлены в различных формах: дети рисовали картины акварелью, гуашью и маслом, делали поделки из различных материалов. Призерами конкурса стали 9 участников от энергокомпании:

2-е место — Валерия Писарская (номинация «Рисунок», возрастная группа — 3—7 лет);

2-е место — Арина Семенова (номинация «Рисунок», возрастная группа — 13—16 лет);

2-е место — Рифнур Вафин (номинация «Рисунок», возрастная группа — 13—16 лет);

3-е место — Малик Шагиев (номинация «Рисунок», возрастная группа — 8—12 лет);

3-е место — Роберт Ахметшин (номинация «Поделка», возрастная группа — 8—12 лет);

приз зрительских симпатий — Мирон Максимов (номинация «Рисунок», возрастная группа — 3—7 лет);

приз зрительских симпатий — Замира Зарипова (номинация «Рисунок», возрастная группа — 3—7 лет);

приз зрительских симпатий — Азамат Ахметзянов (номинация «Поделка», возрастная группа — 8—12 лет).

2-е место — Валерия Писарская (номинация «Рисунок», возрастная группа — 3—7 лет). Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Моей дочке очень понравилось участвовать в конкурсе. Это первый год, когда она приняла участие, с большим удовольствием рисовала. Она занимается в художественной школе, поэтому любит это дело. Хочется сказать огромное спасибо за организацию такого конкурса. Пусть таких мероприятий будет большие. Детям очень нравится вовлекаться в мир родителей, в их работу, — поделился впечатлениями папа Валерии Олег Писарский.

Не остались без призов и другие участники. Каждый ребенок получил подарок. Заслуженные награды детям вручил генеральный директор АО «ТГК-16» Эдуард Галеев. Он поздравил конкурсантов с наступающим Новым годом.

— Желаю вам новых успехов в учебе, творчестве и спорте, смелых побед и крепкой дружбы, — пожелал Галеев.

Радифа Мингалева