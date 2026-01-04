Турция заключила долгосрочный контракт на поставку азербайджанского газа

Поставки газа будут осуществляться по существующей магистрали Баку — Тбилиси — Эрзурум

Турция и Азербайджан подписали соглашение о поставках природного газа сроком на 15 лет. Об этом сообщил глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар в эфире телекомпании Kanal 7, передает ТАСС.

Согласно условиям контракта, с 2029 по 2040 год Турция получит около 33 млрд кубометров природного газа. Ежегодный объем поставок составит 2,25 млрд кубометров из месторождения Апшерон на Каспийском море.

Поставки газа будут осуществляться по существующей магистрали Баку — Тбилиси — Эрзурум.

Статистические данные показывают рост объемов поставок азербайджанского газа в Турцию. За период с января по октябрь 2025 года Турция получила 9,798 млрд кубометров газа, что на 3,5% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Наталья Жирнова