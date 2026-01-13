Новости промышленности

Кукморскому заводу сковородок присвоили звание «Предприятие трудовой доблести»

13:43, 13.01.2026

Указ подписал Рустам Минниханов

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о присвоении «Кукморскому заводу Металлопосуды» республиканского звания «Предприятие трудовой доблести. 1941—1945 гг.». Подписанный документ опубликовали на сайте раиса.

Награды предприятие удостоено за выдающийся вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне. Известно, что в годы военных действий коллектив завода проявил массовый трудовой героизм и самоотверженность, обеспечив бесперебойное производство как военной, так и гражданской продукции.

Ранее такое же звание было присвоено чистопольскому часовому заводу «Восток». В годы войны завод обеспечивал бесперебойное производство как военной, так и гражданской продукции.

Наталья Жирнова

Промышленность Татарстан

