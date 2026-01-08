Украина разместит часть производства беспилотников и ракет в Польше

На текущий момент Польша осуществила уже 48 поставок военной техники

Украина переносит часть производства беспилотников и ракет на территорию Польши. Об этом сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает издание Clash Report.

По словам дипломата, Варшава активно поддерживает Киев — в частности, участвует в закупках американского вооружения для Украины и поставках военной техники. На текущий момент, как отметил Сикорский, Польша осуществила уже 48 поставок военной техники. В ответ украинская сторона приняла решение разместить часть своего оборонного производства на польской территории. «Сейчас мы находимся на этапе 48‑й поставки военной техники. Украина отвечает взаимностью, перенося часть своего производства дронов и ракет в Польшу», — подчеркнул он.

Сотрудничество двух стран в оборонной сфере развивается и в других направлениях. 16 декабря глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Польша обеспечит поставки Киеву 155‑миллиметровых снарядов. Кроме того, 28 декабря 2025 года замминистра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что «антидроновая стена» на восточной границе страны будет введена в эксплуатацию в ближайшие шесть месяцев.



Рената Валеева