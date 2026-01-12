Правительство России утвердило комплекс мер по развитию агропромышленного сектора
Ключевым направлением станет создание единой цифровой платформы
По итогам стратегической сессии Правительства России был утвержден ряд решений по развитию агропромышленного комплекса страны. Ключевым направлением станет создание единой цифровой платформы, которая обеспечит интеграцию федеральных государственных информационных систем и позволит внедрить сервисную модель управления АПК.
В сфере экспорта агропромышленной продукции планируется оптимизировать логистическую инфраструктуру. Ведомства должны предложить меры по сокращению сроков реализации проектов на внутренних водных путях и разработать систему дифференцированных железнодорожных тарифов с учетом объемов производства.
Важным направлением остается продвижение российской технологической продукции АПК на зарубежные рынки, включая работу на электронных торговых площадках и сотрудничество с дружественными странами.
Для укрепления кадрового потенциала отрасли планируется увеличить бюджетное финансирование подготовки специалистов в области ветеринарии, зоотехнии, агроинженерии и биотехнологий. Ранее стало известно, что Татарстан получит дополнительные средства на обучение специалистов АПК.
