Казанский авиазавод возглавил 34-летний татарстанский финансист Юрий Абросимов

Смена руководства на КАЗ связана с предстоящей реорганизацией всей структуры ОАК, утвержденной советом директоров в мае 2025 года, говорят источники «Реального времени»

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

На Казанском авиазаводе — филиале ПАО «Туполев» вновь ожидают смену руководства. С 1 января этого года функции исполняющего обязанности управляющего Казанского авиазавода — филиала ПАО «Туполев» возложены на директора по экономике и финансам Юрия Абросимова.

Скорее всего, он станет полноправным руководителем предприятия после ухода с поста управляющего ПАО «Туполев» Александра Бобрышева (в настоящее время находится в отпуске, — прим. ред.), полагают источники «Реального времени». При этом он останется с приставкой «и. о.» на неопределенный срок. В пресс-службе ОАК воздержались от комментариев.

Смена руководства на КАЗ связана с предстоящей реорганизацией всей структуры ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК), утвержденной советом директоров в мае 2025 года, говорят источники. В результате планируется устранить дублирующие управленческие структуры, созданные над производственными предприятиями.

По неофициальным данным, кандидатура финансиста Юрия Абросимова была выдвинута властями Татарстана. Ему доверили встать у руля в момент масштабной реорганизации структуры Объединенной авиастроительной корпорации, которая пройдет в марте этого года. Не исключено, после завершения процесса перестройки ОАК может снова вернуться к этому вопросу.

Казалось бы, больше шансов возглавить завод было у первого заместителя управляющего директора Казанского авиазавода — филиала ПАО «Туполев» Зуфара Миргалимова. Но его кандидатуру не рассматривали, так как тот получил несколько серьезных замечаний.

В декабре на встрече с журналистами Рустам Минниханов заявил о планах возродить серийное производство Ту-214 на Казанском авиазаводе. По его словам, на завершающей стадии находятся работы по строительству агрегатного цеха и цеха по механической обработке. «Все равно мы эти 20 самолетов сможем строить», — заявил раис Татарстана.

27 декабря Казанский авиазавод получил свидетельство одобрения главного изменения типовой конструкции самолета Ту-214 с полностью отечественным составом бортового радиоэлектронного оборудования и системами безопасности.

Луиза Игнатьева