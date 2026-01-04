Страны ОПЕК+ сохранят ограничения по добыче нефти в первом квартале 2026 года
При этом некоторые страны продолжат компенсировать превышение добычи
По итогам ежемесячной встречи министры восьми стран ОПЕК+, участвующих в добровольных ограничениях добычи нефти, приняли решение сохранить текущие уровни производства в первом квартале 2026 года.
Сообщается, что участники альянса подтвердили решение приостановить поэтапное увеличение объемов добычи в феврале и марте 2026 года из-за сезонных факторов.
Общий объем добычи останется на уровне декабря 2025 года. При этом некоторые страны продолжат компенсировать превышение добычи. Например, Казахстан начнет сокращать производство, чтобы погасить перепроизводство прошлых периодов.
Квоты альянса постепенно снижаются: с 38,216 млн баррелей в сутки в декабре до 38,088 млн в январе, затем до 37,826 млн в феврале и до 37,768 млн в марте 2026 года. Ранее стало известно, что «Татнефть» сохранит доступ к британскому рынку до февраля 2026 года после введения санкций.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».