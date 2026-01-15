В Татарстане открылся современный научный центр для испытаний электротехники

Планируется привлекать талантливых ученых со всей России и обучать новых профессионалов для энергетической отрасли

В Зеленодольском районе Татарстана официально запустили новый научно-исследовательский центр. Госстройнадзор республики подтвердил, что здание полностью соответствует всем проектным требованиям. Об этом сообщает пресс-служба инспекции госстройнадзора Татарстана.

Центр построили по современной технологии: основу производственного помещения составляет металлический каркас, а административная часть возведена на железобетонном каркасе. Здание оснащено надежным фундаментом и современной кровлей.

Главная задача нового центра — тестирование и исследование электротехнического оборудования под высоким напряжением. Здесь будут проводить различные испытания и научные разработки в области энергетики.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Особое внимание в центре уделят подготовке специалистов. Планируется привлекать талантливых ученых со всей России и обучать новых профессионалов для энергетической отрасли. Таким образом, в Татарстане появится важный центр развития электротехнических технологий.

Наталья Жирнова